Rio de Janeiro: hotéis fazenda preservam o turismo histórico

Viajar pelo Brasil pode ser uma ótima oportunidade para aprender mais sobre a história do País. No interior fluminense, por exemplo, é possível conhecer alguns hotéis fazenda que preservam atrações de época (como construções e peças dos períodos colonial e imperial) e fomentam o turismo histórico.

Turismo histórico no interior do Rio de Janeiro

No estado do Rio de Janeiro, o Vale do Café abriga casarões centenários que permitem ao turista uma viagem pelo tempo. A Associação Roteiros de Charme separou dois hotéis que ilustram bem a importância da preservação do turismo histórico.

Hotel Fazenda União

O Hotel Fazenda União fica município de Rio das Flores e está situado em uma edificação construída em 1836. O local foi uma das sesmarias de Domingos Custódio Guimarães, o Visconde do Rio Preto. Sua sede foi integralmente restaurada, mantendo todo o esplendor da época das fazendas de café.

Além disso, é possível contemplar a Igrejinha de São José de Botas, em estilo barroco, que também foi restaurada e atualmente é muito procurada para casamentos. A infraestrutura de lazer do estabelecimento é variada, com piscina aquecida, esportes, arvorismo e outras atrações.

Hotel Fazenda Florença

Em Conservatória, o Hotel Fazenda Florença abriga objetos originais do século 19, como bengalas, cartolas e porcelanas. Em suas instalações existem opções para toda a família, como passeios de charrete, espaço para prática de esportes, piscinas aquecidas, ginástica e recreação para a garotada, além de uma gastronomia típica da fazenda, com refeições feitas no fogão a lenha.

