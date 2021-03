Venda de carros novos tem queda de 2,06% em fevereiro

Leo Alves

Do Garagem360



02/03/2021 | 14:48



A Fenabrave divulgou nesta terça-feira (2) o balanço de emplacamentos do mês de fevereiro. E novamente o resultado foi negativo. Comparado a janeiro, a venda de automóveis novos teve queda de 2,06%. Já no caso dos comerciais leves, que engloba a venda das picapes, a redução foi de 5,11%. Somando as vendas de ambos, a queda foi de 2,66%.

Venda de carros em queda

Embora a queda tenha sido menor que a observada em janeiro, a situação é preocupante pois o primeiro mês do ano apresentou um recuo de 30,17% em relação a dezembro de 2020.

Comparado a fevereiro do ano passado, o número de vendas dos automóveis caiu 22,42% – 128.099 unidades em 2021, ante os 165.109 emplacamentos do segundo mês de 2020. Os comerciais leves, por sua vez, teve aumento de 9,59% nas vendas (30.138 em fevereiro de 2021 unidades contra as 27.501 unidades do mês mesmo no ano passado).

Apesar do resultado positivo dos comerciais, a queda dos dois segmentos somados foi de 17,85% em comparação com o mesmo período de 2020.