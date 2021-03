Golpes românticos: apps de namoro causam US$ 304 milhões de prejuízo para usuários em 2020

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



02/03/2021 | 12:48



A tendência crescente de pessoas ingressando em aplicativos de relacionamento também contribuiu para o surgimento de novos golpistas. No entanto, as ameaças românticas não se limitam apenas aos sites de namoro, mas incluem as mídias sociais. A ESET, empresa especialista em detecção proativa de ameaças, analisa o aumento de fraudes nesse meio e fornece dicas para evitar cair nesse tipo de golpe.

Segundo um relatório da Federal Trade Commission (FTC), dos Estados Unidos, até o momento, a pandemia de covid-19 atingiu números recordes em termos de perdas econômicas por conta dos golpes que ocorrem nesses aplicativos e sites de namoro. De forma geral, o prejuízo chegou aos US$ 304 milhões (o equivalente a R$ 1,6 bilhão), 50% a mais do que em 2019. Para um único indivíduo, isso significou um dano médio de R$ 13 mil. De 2016 a 2020, o total de perdas relatadas aumentou mais de quatro vezes e a quantidade de reclamações quase triplicou.

Os chamados golpes românticos envolvem falsos pretendentes que criam perfis em aplicativos de namoro ou redes sociais para atrair potenciais vítimas e estabelecer um relacionamento com elas. Uma vez que o contato é mantido por um período de tempo, o golpista inventa uma história triste em que afirma precisar de dinheiro urgentemente para ajudar um parente ou para livrá-lo de problemas. As vítimas que sofreram os maiores prejuízos financeiros muitas vezes enviaram dinheiro pois acreditaram que seus “namorados” lhes enviaram dinheiro primeiro e eles têm uma história detalhada e pronta para a quantia ser devolvida a ele ou a outra pessoa.

A FTC também observou que os relatórios de perda financeira de golpes românticos aumentaram em todas as faixas etárias, com pessoas de 70 anos ou mais sofrendo as maiores perdas financeiras (R$ 51,1 mil). Já as pessoas de 40 a 69 anos foram as que mais reportaram prejuízos com esse tipo de fraude.

“Para se proteger de golpistas que assombram esses sites e aplicativos de namoro, bem como as mídias sociais, é importante estar sempre vigilante e atento a fotos falsas, promessas rápidas de amor eterno ou desculpas que você não pode cumprir, bem como a outros sinais reveladores de uma fraude em potencial. Além disso, é válido manter os sistemas atualizados e ter uma solução de segurança nos dispositivos para evitar a entrada de malware que possa infectá-lo”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, chefe do Laboratório de Pesquisa da ESET América Latina.

O Laboratório de Pesquisa da ESET América Latina compartilha as seguintes recomendações para proteger a privacidade e a segurança online:

– Seja cauteloso com qualquer novo pedido que você deseja iniciar um relacionamento. Ao analisar o comportamento da outra pessoa para saber mais, evite compartilhar informações confidenciais, como nome real, número de telefone, e-mail, endereço ou alguma outra conta de rede social;

– Reveja todos os dados da pessoa que deseja entrar em contato com você. Compare as imagens do usuário com as pesquisas do Google e verifique se não foram retiradas da internet;

– Faça upload de fotos mantendo um grau de privacidade e não incluindo a localização;

– Denuncie qualquer comportamento suspeito ou ofensivo (perfis fraudulentos, pessoas que enviam links para sites comerciais ou fraudulentos, assédio, ameaças ou mensagens ofensivas);

– Qualquer oferta, presente ou oportunidade de obter algo de graça ou a um custo extremamente baixo é provavelmente uma farsa. Sempre fique atento a qualquer anúncio, por mais legítimo que pareça e, se seguir em frente, busque mais informações sobre o assunto.