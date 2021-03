Deep Nostalgia: saiba usar ferramenta que anima fotos antigas

Bianca Bellucci

Do 33Giga



02/03/2021 | 12:48



Nos últimos dias, fotos antigas e estáticas que ganham movimento na tela invadiram as redes sociais – principalmente, o Twitter. O efeito à la Harry Potter é oferecido pelo MyHeritage, um site mais conhecido por montar árvores genealógicas. Na prática, a ferramenta batizada de Deep Nostalgia utiliza inteligência artificial e algoritmos para dar vida aos retratos. Se você quer entrar na brincadeira, o 33Giga ensina a utilizar o recurso, que pode ser acessado tanto via computador quanto mobile. Confira!

1. Acesse a página da ferramenta Deep Nostalgia, oferecida pelo MyHeritage. Em seguida, dê um toque em “Carregar foto”. Procure em seu dispositivo pela imagem que você quer animar.

2. Para ver o resultado, é necessário realizar um cadastro no MyHeritage. É possível usar um perfil já existente no Google ou no Facebook, ou ainda fazer uma conta dentro do próprio site. Escolha a melhor opção para você.

3. Após alguns minutos, o MyHeritage devolve a fotografia animada. Ela pode ser compartilhada via Facebook, Twitter ou WhatsApp – a última opção só está disponível no mobile. Também é possível fazer o download em seu aparelho.

Na galeria, confira o passo a passo em imagens. As capturas foram feitas em um computador, mas o tutorial é similar em aparelhos móveis: