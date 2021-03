108 MP: conheça os detalhes da câmera superpotente do realme 8 Pro

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



02/03/2021 | 12:48



A chinesa realme realizou hoje (2) o evento Camera Innovation, em que foi apresentada a primeira câmera fotográfica de 108 MP da marca – um diferencial do realme 8 Pro, que chega ao mercado em breve. A qualidade fotográfica superior promete gravar vídeos em time-lapse, efeito de lentes tilt-shift (que dá a ideia de miniatura) e novos filtros para retratos. A seguir, conheça mais detalhes sobre cada um.

Antes, porém, vale destacar que o novo smartphone utiliza a última geração do sensor de 108 MP da Samsung HM2 como câmera principal. A proporção de 12.000 x 9.000 pixels com um tamanho de sensor de 1/1.52″ proporciona uma melhor qualidade de imagem, enquanto o HM2 promete o armazenamento de pixel 9 em 1, ISOCELL Plus e Smart-ISO, que permitem que o aparelho faça imagens de qualidade também em situações de maior exposição à luz.

In-sensor Zoom: mais exatidão

A câmera do realme 8 Pro conta com o novo In-sensor Zoom, que promete entregar fotos mais nítidas independentemente da distância. Para isso, o celular usa apenas os 12 megapixels mapeados com a parte ampliada para gerar uma imagem. Na prática, o processo permite que o aparelho faça oito fotos de 12 MP seguidas e, depois, aplique o algoritmo para aprimorar a nitidez do clique.

Novo modo céu estrelado com vídeo time-lapse

Geralmente, vídeos time-lapse de céu estrelado são feitos a partir da gravação de vários clipes com câmeras profissionais e da edição deles por meio do uso de softwares de edição em computador. A realme, no entanto, traz um modo próprio para essas condições.

Aqui, a empresa desenvolveu um algoritmo exclusivo para vídeos time-lapse a partir de fotos de céu estrelado. São necessários 480 segundos para tirar 30 imagens e gerar 1 segundo do time-lapse, o que significa que esse modo consegue mostrar a constante mudança dos astros em uma velocidade 480 vezes mais rápida do que percebemos a olho nu.

Fotografia tilt-shift: um mundo em miniatura

Fotografias estilo tilt-shift são obtidas com o uso de lentes que costumam ser vendidas por um alto preço, cujo efeito é fazer com que apenas uma parte da foto apareça com clareza, enquanto o restante fica fora de foco. Com o novo algoritmo, o realme 8 Pro será capaz de fazer imagens com esse efeito, além de produzir vídeos time-lapse 10 vezes mais rápidos.

Algumas opções de ajuste também estarão disponíveis no modo tilt-shift, como formato, ângulo e posição, além de tamanho da área em que o efeito será aplicado e como é a transição entre as áreas da imagem com e sem efeito. Os usuários poderão customizar o efeito para atingir o resultado desejado.

Novos filtros para retratos

A maioria dos smartphones atuais fazem retratos com um efeito de fundo desfocado. A realme adicionou mais alguns recursos para esse modo de fotografia também. O realme 8 Pro vai oferecer três filtros: retrato neon, retrato fundo desfocado dinâmico e retrato com cores inteligentes. Tudo para que cada foto tenha uma estética mais moderna.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja imagens captadas pela câmera superpotente do realme 8 Pro: