Namorada do sertanejo Marlon fala sobre saúde do cantor, que está internado com Covid-19: - Está reagindo

02/03/2021 | 12:10



O cantor sertanejo Marlon está internado por complicações da Covid-19 e estaria fazendo uso de um respirador. Já nesta terça-feira, dia 2, a namorada de Marlon, Maria Clara, falou sobre o estado de saúde do amado nas redes sociais.

Através do Stories do Instagram, a psicanalista revelou que o cantor está internado há uma semana, mas que segue se recuperando:

- O Marlon está bem. Vai fazer uma semana que está internado, mas está reagindo. Já tem uma previsão de alta, e se Deus quiser em breve estará com a gente.

Grávida, Maria não falou sobre qual a data em que o namorado deve sair do hospital e também não tocou no assunto do coronavírus, alegando que quer evitar falar sobre o problema de saúde do amado para evitar atrair energias negativas:

- Não foco nisso. Só coloquei uma notícia, porque saiu em vários lugares e muitas pessoas estavam me perguntando. Eu acho que quanto mais a gente dá atenção para uma coisa ruim, mais ela cresce. O que a gente pode fazer agora é rezar para a recuperação dele, que está sendo boa. Não venho para lamentar, porque gosto de vibrar a vida e a saúde.

Por fim, Maria Clara garante que irá manter os seguidores informados sobre a saúde de Marlon:

- Assim que ele sair do hospital vou comunicar para vocês. Espero paciência e orações, que vou passar notícias.