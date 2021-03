02/03/2021 | 12:10



Uau! De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Anitta e Lipe Ribeiro escolheram um luxuoso hotel em Punta Cana, na República Dominicana, para passarem férias românticas.

Eles estão hospedados no Sanctuary Cap Can, que tem diárias a partir de mil e 657 dólares. Convertendo o valor para real, a diária ultrapassa nove mil reais!

Os dois estão sendo discretos em relação a viagem, evitando publicar registros do passeio nas redes sociais. O affair entre Anitta e Lipe Ribeiro começou no reality Ilhados com Beats, no Carnaval.