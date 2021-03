Hotel de luxo divulga receitas de pratos e drinques

Redação

Do Rota de Férias



02/03/2021 | 11:48



Com unidades em diversos países do mundo, o Four Seasons é uma rede hoteleira de luxo que se destaca pela elegância das acomodações, pelo serviço de alto nível e pelos restaurantes de dar água na boca. Na unidade brasileira de São Paulo, por exemplo, fica o Neto, um dos melhores italianos da cidade, além do ótimo Bar Caju.

Não é preciso viajar, porém, para saborear um dos deliciosos pratos servidos em endereços do Four Seasons pelo mundo. Confira algumas receitas usadas nos hotéis da rede que podem ser preparadas em casa.

Receitas dos hotéis Four Seasons para fazer em casa

Divulgação Panquecas de rico com limão faz sucesso em Nova York, EUA

Panquecas de rico com limão – Four Seasons Hotel New York

As panquecas de ricota com limão são um clássico do café da manhã do Four Seasons Hotel Nova York. O melhor de tudo é que são fácies de fazer em casa.

Ingredientes para 4 pessoas:

– 6 ovos

– 1 ½ xícara (325 ml) de queijo ricota

– 1/2 xícara (125 ml) de manteiga derretida fria

– 1/2 xícara (125 ml) de farinha de trigo

– 1/2 xícara de açúcar

– 1/2 colher de chá de sal

– 2 colheres de sopa de raspas de casca de limão

– Manteiga para untar a frigideira

Cobertura:

Açúcar de confeiteiro

Amoras ou outras frutas da estação

Instruções:

Separe as claras das gemas. Em uma tigela grande, misture as gemas, o queijo ricota e a manteiga derretida. Em outro recipiente, misture a farinha, o açúcar, o sal e as raspas de limão. Adicione lentamente à mistura de ricota. Em outra tigela, bata as claras em neve até formar picos firmes. Envolva as claras em neve delicadamente até que estejam bem misturadas.

Em fogo médio, unte levemente com manteiga uma assadeira ou panela antiaderente. Use uma concha para espalhar a massa para formar pequenas bolachas e cozinhe até dourar dos dois lados. Depois, enfeite com o açúcar de confeiteiro e frutas frescas.

Divulgação A bebida compõem o cardápio do Four Seasons Hotel São Paulo

Four Seasons Hotel São Paulo

Criação do Bar Caju, o All You Need é um drinque amadeirado e refrescante que faz sucesso no Four Seasons Hotel São Paulo.

Ingredientes:

40ml Rum Bacardi 8 anos

20ml Uísque Dewars

15ml Mix cítricos

15ml Polpa de maracujá

20ml Xarope de damasco

2 a 3 gotas de bitter de pêssego

40ml Clara de ovo

5ml Xarope de açúcar

Instruções:

Bata todos os ingredientes na coqueteleira, sirva em uma taça e use flor de manjericão para enfeitar.

Divulgação Bebida faz parte do Four Seasons Hotel Punta Mita

Four Seasons Hotel Punta Mita

A Marguerita de Manga faz sucesso no Four Seasons Hotel Punta Mita, um dos hotéis mais luxuosos do México.

Ingredientes:

60 ml de tequila Reposado

30 ml de Controy (licor de laranja mexicano)

Um pouco de suco de limão

30 g de purê de manga doce

15 ml de molho Chamoy (molho mexicano) com mel de agave.

Instruções:

Bata todos os ingredientes – menos o molho Chamoy com mel – em um liquidificador com gelo. Molhe a borda da taça no molho Chamoy e em seguida passe-a no sal. Para finalizar, enfeite o copo com uma rodela de limão.

Divulgação Bolinho de chocolate do hotel da Tailândia

Four Seasons Tented Camp Golden Triangle, Tailândia

Na hora da sobremesa, a dica é apostar no famoso bolinho de chocolate do Four Seasons Tented Camp Golden Triangle, que fica na Tailândia.

Ingredientes:

100 g de chocolate amargo

100 g de manteiga

30 g de farinha com fermento

60 g de açúcar

morangos

2 ovos

2 gemas de ovo

Instruções:

Derreta o chocolate escuro (ou as sobras de ovos) e a manteiga separadamente em fogo baixo, cada um em uma panela. Uma vez derretidos, misture os dois e adicione o açúcar. Misture bem em fogo baixo.

Retire do fogo e transfira para uma tigela grande. Misture bem os ovos e as gemas de ovos. Pincele bem cinco forminhas com mais manteiga derretida e polvilhe com a farinha até formar uma camada compacta, mas não muito grossa, sobre as forminhas.

Coloque um pouco da mistura de chocolate dentro de cada forminha já “forrada” com manteiga e farinha. A ideia é que, depois de assada, a farinha com a manteiga se transformem numa crosta fina e macia com o recheio de chocolate dentro.

Só coloque para assar um pouco antes de servir. Deixe em um forno a 200°C por cerca de 8 minutos apenas. Desenforme sobre pratinhos já decorados com morangos. A camada de massa ficará bem fininha e o recheio vai derreter no prato, espalhando-se como uma calda.

Divulgação Bolo de chocolate sem farinha de Seattle

Four Seasons Hotel Seattle

O bolo de chocolate sem farinha do Four Seasons Hotel Seattle é uma delícia. Confira como preparar.

Ingredientes:

1/2 xícara de água (125ml)

1 xícara de açúcar (250ml)

170g de chocolate meio-amargo (70%) picado

170g de chocolate amargo (85%) picado

220g de manteiga

6 ovos

1 colher de chá de baunilha (5ml)

Instruções:

Leve a água e metade do açúcar para o fogo até ferver. Tire do fogo e adicione o chocolate. Misture bem e deixe esfriar em temperatura ambiente.

Na batedeira, misture o restante do açúcar, os ovos e a baunilha por 5 minutos até formar um creme. Misture delicadamente o creme com o chocolate já frio e coloque em uma forma redonda média (8 polegadas) untada.

Asse em banho-maria a 180º por uma hora, ficará brilhante em cima. Deixe na geladeira durante a noite antes de desenformar. Sirva com sorvete

Divulgação Donuts com sorvete está presente no cardápio do hotel em Toronto

Four Seasons Toronto

Mais uma sobremesa de dar água na boca: donuts com sorvete do Four Seasons Toronto.

Ingredientes:

Para os donuts

15g de fermento biológico

120ml de leite

75g de açúcar

5 ovos

660g de farinha de trigo

270g de manteiga levemente derretida

12g de sal

Óleo para fritar

Instruções:

Dissolva o fermento no leite e deixe descansar por cinco minutos. Depois, adicione o açúcar e os ovos, misturando com um batedor. Acrescente a farinha aos poucos, misturando delicadamente.

Depois, coloque a manteiga e o sal, mexendo por cerca de 6 minutos até ficar homogêneo. Deixe descansar por seis horas. Modele os donuts e frite em óleo quente.

Ingredientes:

Para a ganache:

250ml de creme de leite

250g de chocolate meio amargo

Aqueça o creme de leite, acrescente o chocolate e misture até ficar homogêneo. Mergulhe os donuts e decore com granulado.

Sirva com morangos e sorvete de sua preferência. Em Toronto, a escolha é de doce de leite.

Divulgação Bebida Haute Chocolate

Four Seasons Vail

Localizado em uma das estações de esqui mais charmosas do Colorado, nos EUA, o Four Seasons Vail serve um ótimo Haute Chocolate para aquecer os dias mais frios do ano.

Ingredientes:

950 ml de leite integral

950 ml de creme de leite

170g de chocolate amargo (nós usamos o Valrhona 64%)

210g de chocolate ao leite (nós usamos o Valrhona 35%).

Aqueça o leite e o creme de leite. Quando ferver, misture os pedaços de chocolate até derreter. Use marshmallows para decorar.

