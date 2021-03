Diego Tardelli renova seu contrato com o Atlético-MG até o final de maio

02/03/2021 | 11:36



Depois de marcar na estreia do Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro, o atacante Diego Tardelli renovou o seu vínculo com o clube. O jogador assinou uma extensão de contrato que o garante na equipe até o próximo dia 31 de maio. Com isso, ele ficará até o final do Estadual e ainda pegará a fase de grupos da Copa Libertadores e o início do Campeonato Brasileiro.

O anúncio da renovação foi feito de forma bem humorada pelo Atlético-MG, nesta terça-feira, em suas redes sociais. "Agora, uma rápida aula de História do Brasil: 'Se é para o bem de todos e felicidade geral da Massa, digam ao povo que fico!' Quem disse essa frase? Don Diego Tardelli! Ele renovou contrato até 31 de maio de 2021", escreveu o clube em duas postagens no Twitter.

Pouco utilizado durante a última temporada devido a uma grave lesão no tornozelo, Tardelli tem status de ídolo no time. A expectativa é de que essa terceira passagem pelo Atlético-MG traga novas conquistas, assim como as outras. Mesmo sem o acerto do novo contrato, o jogador de 35 anos seguiu treinando na Cidade do Galo, o CT atleticano. Para permanecer na equipe, ele aceitou reduzir o salário.

O jogador, que não marcava um gol há 15 meses, encerrou esse jejum contra a URT - fez um na vitória por 3 a 0, no último domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Antes disso, havia balançado as redes em novembro de 2019, ainda pelo Grêmio.

O Atlético-MG tem compromisso marcado para esta quinta-feira, quando enfrenta a Tombense, em Tombos (MG), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.