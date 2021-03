Fernanda Lima revela que ator empatou seu primeiro beijo com Rodrigo Hilbert: - Ele não ia embora

02/03/2021 | 11:10



Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estão casados há quase 20 anos e são um casal bastante elogiado na internet - mas começar esse romance não foi exatamente fácil já que um certo ator ficou atrapalhando o primeiro beijo dos dois, como contou a apresentadora em entrevista ao podcast Calcinha Larga!

De acordo com Fernanda, cerca de um ano depois que ela e Rodrigo haviam se encontrado pela primeira vez, ela viajou ao Rio de Janeiro para participar da festa de aniversário do diretor e roteirista Antônio Amâncio, que era um amigo comum entre os dois. Ela ainda conta que todos na festa estavam na expectativa de que eles ficassem juntos:

- Eu já sabia que ele [Rodrigo] ia estar lá, ele sabia que eu ia estar... Daí cheguei, a gente se olhou e [pensou]: É hoje! Lembro que a gente ficou na beira da praia, já era para ter rolado alguma coisa, mas tinha muita gente empatando, a gente morrendo de vergonha.

O futuro casal até tentou ficar sozinho para poder colocar as intenções em prática, mas o clima quase foi cortado por um ator mirim:

- Tinha um aluno do Antonio que era mágico. O [Gabriel] Louchard. Esse menino era uma criança e ficou fazendo mágica ali na beira da praia para a gente. Chegou uma hora que ficamos só eu, Rodrigo e ele. E ele continuou fazendo mágica. Eu estava assim: Caraca... Esse cara não vai embora? Ele não ia, não ia, não ia. Tanto que ele não ia, a gente estava sentado na areia, e o Rodrigo começou a caminhar e foi me cercando com os pés. Como se dissesse assim: Vamos seguir na mágica mas estamos quase encaminhados.

Gabriel tem hoje 35 anos de idade. Se considerarmos que a situação descrita por Lima ocorreu pelo menos 20 anos atrás, o garoto devia ter apenas cerca de 15 anos de idade na época.

Lima ainda conta que, depois de algum tempo, Louchard acabou se cansando e foi embora, dando aos pombinhos a oportunidade de ficarem juntos:

- Aí a gente ficou essa noite, com tudo o que tinha direito. Aí no outro dia a gente dormiu na casa de um amigo meu, e ele morava do outro lado. Aí ele falou: Vamos lá em casa? A gente desceu, de manhã, assim, fomos atravessar a praça, e ele pegou minha mão. A gente atravessou a praça de mãos dadas. Nesse trajeto eu pensei: É isso. Me pareceu que ele queria compromisso e eu também queria.

Fernanda, no entanto, leva a situação com bom humor hoje em dia e conta que lembra do ocorrido sempre que encontra o rapaz:

- Eu nunca me esqueci porque sempre que o vejo, o nome dele, eu falo: Ahh! Aquele guri. Não sei se ele é amigo da Tatá [Werneck]. Não sei se ele sabe disso, mas se eu contar ele lembra.

Tem como uma história de amor ser mais fofa?