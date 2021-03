Live semanal oferece apoio gratuito para pacientes com câncer e familiares

02/03/2021 | 10:59



Depois de quase um ano de pandemia, muitos pacientes com câncer postergaram seus tratamentos ou diagnósticos com medo de contrair o novo coronavírus. Diante disso, as ferramentas de comunicação online foram - e ainda são - imprescindíveis para tirar dúvidas da população. Pensando nisso, o Instituto Oncoguia decidiu fazer "lives" semanais gratuitamente para conversar com pacientes e familiares.

O objetivo é ajudar as pessoas a lidarem com a ansiedade, o medo, a tristeza e o cansaço diante de um diagnóstico e tratamento de câncer. O projeto "Rodas de Conversas - Falando sobre sentimentos em tempos de coronavírus" ocorre todas as quintas-feiras, das 16h30 às 18h30, e é preciso fazer inscrição diretamente no link. Os participantes conversam com psico-oncologistas integrantes do Comitê de Saúde Emocional do Oncoguia.

"É um espaço para que pacientes e familiares possam trabalhar e cuidar de seus medos, preocupações e juntos possamos olhar com atenção e carinho para estas questões", afirma a fundadora e presidente do Oncoguia, a psico-oncologista Luciana Holtz. "A experiência foi tão rica e importante durante 2020, que decidimos ampliar o projeto e agora teremos espaços separados, afinal os familiares têm demandas muito únicas e agora terão uma sala só pra eles", acrescenta.

A atividade acontece em duas salas separadas, uma só para pacientes e outra só para familiares. As vagas são limitadas e gratuitas. Para participar, basta inscrever-se no portal do Oncoguia. Confira o link abaixo:

(http://www.oncoguia.org.br/conteudo/rodas-de-conversa/13545/1204/)