Petrobras anuncia novo aumento nos preços da gasolina

Leo Alves

Do Garagem360



02/03/2021 | 10:18



Na última segunda-feira (1), a Petrobras anunciou um novo aumento nos preços da gasolina. A partir de hoje (2), a estatal passa a cobrar 4,8% a mais pelo litro do combustível nas refinarias, que agora é comercializado a R$ 2,60 por litro, uma alta de R$ 0,12.

Aumento nos preços da gasolina

Esta foi a quinta no preço do litro da gasolina apenas em 2021. Antes da virada do ano, o preço cobrado pelo combustível nas refinarias não chegava aos R$ 2. Agora, ele está cada vez mais perto dos R$ 3. Neste ano, a alta nos valores da gasolina já é de 42%.

Por ora, não é possível saber ao certo qual será o impacto das mudanças nos preços nas bombas. Entretanto, caso seja repassado integralmente ao consumidor, a alta pode ser de até 14%, segundo uma reportagem feita pela Revista Quatro Rodas, podendo chegar aos R$ 5,60.

Diesel em alta

Além da gasolina, o diesel foi outro combustível que sofreu reajuste no preço do litro. A média passa a ser de R$ 2,71, um aumento de R$ 0,13, equivalente a 5%. Este foi o quatro aumento no preço deste combustível em 2021, que há acumula alta de 34% de janeiro até aqui.

Dicas para economizar combustível

Com os preços cada vez mais altos, não custa tentar economizar combustível de alguma forma. No vídeo abaixo, veja algumas dicas simples que podem ajudar.