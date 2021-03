VW Play agora é equipado com o Spotify de modo nativo

Leo Alves

Do Garagem360



02/03/2021 | 09:48



Sistema multimídia lançado junto com o VW Nivus, o VW Play ganhou uma novidade nesta semana. A marca anunciou que o sistema de entretenimento passou a disponibilizar o Spotify em sua loja de aplicativos.

VW Play com Spotify

Dessa forma, o usuário consegue utilizar o serviço de streaming diretamente na tela da multimídia, sem a necessidade de utilizá-lo no celular. Segundo a Volkswagen, a interface do Spotify nativo é parecida com a dos smartphones, e por isso ela conta com funções adicionais quando comparada à versão que é utilizada pelo espelhamento via CarPlay ou Android Auto. Um exemplo é a função de busca por escrito, que não está presente quando a tela do celular é espelhada nas multimídias veiculares.

Porém, embora possa utilizar o Spotify – e os demais apps disponíveis no VW Play – sem a necessidade de espelhar o celular, é necessário utilizar a função de roteamento da internet do smartphone para um uso completo dos aplicativos.

Presente no Nivus e T-Cross

Com tela de 10,1 polegadas, o VW Play equipa atualmente os SUVs Nivus e T-Cross. Em sua central de aplicativos, ele conta com iFood, Deezer, Estapar, Porto Seguro, Waze e Ubook, sem contar o Spotify. A central também permite consultar o manual do proprietário (Manual Cognitivo) e tem o app Meu VW, que pode tirar dúvidas relacionadas ao veículo e realizar o agendamento de revisões na rede de concessionárias da marca.

Além de receber o streaming de música mais popular do planeta, a central recebeu atualizações no app Estapar. Agora, há duas versões do aplicativo de estacionamento, sendo uma exclusiva para a Zona Azul de São Paulo e o Vaga Inteligente, que fornece os demais serviços da empresa.