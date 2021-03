Para Boris Johnson, Inglaterra 'está pronta' para receber mais jogos da Eurocopa

02/03/2021 | 09:27



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou nesta terça-feira que a Inglaterra está preparada para receber mais jogos do que o planejado na Eurocopa, que acontecerá entre os meses de junho e julho. O torneio, adiado em um ano em decorrência da pandemia do novo coronavírus, passará por 12 cidades do continente europeu, inclusive Londres.

A capital inglesa deve receber sete jogos no estádio de Wembley, sendo duas partidas das semifinais e a grande final no dia 11 de julho.

"Se houver outros jogos que eles (os líderes da Uefa) querem que organizemos, estamos prontos para recebê-los, mas, por enquanto, é a Uefa que está encarregada disso", disse Boris Johnson, em entrevista ao jornal inglês The Sun em sua edição desta terça-feira.

Segundo a publicação, o governo britânico negocia com a Uefa para que a Inglaterra seja o palco de mais partidas do torneio europeu. Isso por causa do elevado número de infecções no continente e a lenta taxa de vacinação. Em comparação com outros países europeus, o Reino Unido está adiantado. Já vacinou 20 milhões de pessoas e planeja a imunização de toda a sua população até o fim de julho.

O cenário otimista fez com que fosse cogitada a possibilidade da transferência de todos os jogos da Eurocopa para a Grã-Bretanha, mas Boris Johnson descartou a ideia.

A Inglaterra está de olho, no entanto, no Mundial de 2030. Segundo o The Sun, o ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, deve anunciar nesta quarta-feira recursos de 2,8 milhões de libras (R$ 21,7 milhões na cotação atual) para promover a candidatura de Reino Unido e Irlanda para sediarem, de forma conjunta, a Copa do Mundo daqui nove anos.