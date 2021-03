EcoRodovias: tráfego consolidado em rodovias cai 4,3% desde o início da pandemia

02/03/2021 | 09:14



A EcoRodovias divulgou a atualização de seus dados de tráfego. Entre os dias 16 de março de 2020 e 28 de fevereiro deste ano, passaram pelas rodovias administradas pela concessionária 340.08 veículos, queda de 4,3% na comparação com o período equivalente do ano passado.

Nas concessões comparáveis, que excluem três ativos, a queda foi de 9,1% na mesma base de comparação. Os maiores recuos se deram na Ecoponte (-17,3%) e Ecopistas (-16,8%). A Eco101 apresentou crescimento de 4% no tráfego, enquanto a Ecovias Caminho do Mar subiu 2,2%. Já a Eco135 e a Eco050, fora do total comparável, subiram 4,6% e 5,3%, respectivamente.

No acumulado de 2021 até o dia 28 de fevereiro, houve aumento de 6,3% no número consolidado na comparação com 2020, com destaque para alta de 10,8% na Eco050 e de 7,4% na Eco135050. A maior queda está na Ecocataratas, com redução de 10,62% ante o ano passado. Já nas concessões comparáveis, houve queda de 3% no tráfego.