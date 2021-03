Precisa agendar reunião com quem está no exterior? Site aponta fusos horários

Bianca Bellucci

Do 33Giga



02/03/2021 | 09:18



Em tempos de home office, está ficando cada vez mais comum trabalhar com pessoas de outros estados do Brasil e até mesmo do exterior. Apesar das vantagens quando o assunto é troca de experiências, pode ser um problema agendar uma reunião com que está fora do país. Para auxiliar nesse quesito, existe o site Time And Date. Ele aponta diferentes fusos horários, feriados locais e outros detalhes que visam ajudar o usuário a encontrar melhores data e horário para o evento.

O Time And Date está em inglês, mas é bem intuitivo. No canto esquerdo, o site já aponta a cidade que o usuário está localizado. Mas ao pesquisar um município em World Clock, é possível ter acesso a uma série de dados interessantes. Entre eles: horário local, temperatura do dia e ao decorrer da semana, quantas horas a mais ou a menos está de sua cidade, e até mesmo horários de nascente e poente do sol e da lua.

Para agendar um evento, no entanto, existe uma ferramenta ainda mais eficiente. No bloco Time Zones clique na opção Time Zones Converter. Ali, é possível inserir a cidade em que o usuário está baseado e o local em que a outra pessoa está. Automaticamente, o site retorna os horários locais e uma bolinha ao lado. Se ela estiver verde, significa que foram escolhidos bons dia e horário para ambas as pontas. Enquanto isso, laranja representa talvez e vermelho é ruim. Aqui, a página leva em consideração a hora e os feriados locais para determinar a cor.

O Time And Date ainda conta com outros recursos interessantes, como os calendários mensal e anual de países, a possibilidade de encontrar o melhor momento para uma reunião em até três locais diferentes, e a contagem regressiva para uma data.