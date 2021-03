7 apps para ficar com as contas no azul e fazer seu dinheiro render

Da Redação, com assessoria

02/03/2021



Os aplicativos já são aliados da organização e produtividade em diversos aspectos. Alguns deles, inclusive, ajudam o usuário na organização financeira e controle do orçamento. Abaixo, confira 7 plataformas dessa categoria para manter as contas no azul.

O NuBank é uma das fintechs mais famosas do Brasil. A história começa com o anúncio do primeiro produto em 2014: um cartão de crédito com a bandeira da Mastercard sem anuidade e totalmente controlado pelo smartphone. Hoje, é o maior banco digital independente do mundo e conta com mais de 20 milhões de clientes em todos os 5.570 municípios do País.

Mobills é uma plataforma completa para gestão de finanças pessoais. Com o objetivo de auxiliar os brasileiros a terem uma vida financeira mais saudável, o aplicativo realiza uma análise completa sobre ganhos e gastos em um layout visual com gráficos e porcentagem, centraliza informações sobre contas, cartões, investimentos, despesas e rendas e permite cadastrar objetivos financeiros de curto, médio e longo prazos. Também conta com um aplicativo de educação financeira.

Disponível para download em celulares Android e iOS, o PicPay é um aplicativo de pagamentos. Além de fazer pagamento, transferências e armazenar o dinheiro dos usuários, a plataforma oferece serviços como recarga de celular e cartão-transporte, crédito para jogos, pagamento de boletos e de contas. Vale destacar que, neste mês, o PicPay passou a oferecer crédito pessoal na sua plataforma com o objetivo de se consolidar como um marketplace financeiro.

É uma empresa que trabalha com cashback de compras realizadas em mais de 1.600 lojas físicas e online do Brasil. Na prática, a proposta é simples: os comércios pagam para anunciar no site e no app do Méliuz e a empresa devolve ao cliente, em dinheiro, parte desse valor. Até o momento, a companhia já devolveu mais de R$ 100 milhões aos usuários.

A Magnetis é uma fintech de investimentos. Desde 2015, ajuda pessoas a investir melhor. A empresa é regulada por instituições sólidas para atuar como um guia financeiro, auxiliando os usuários a atingir seus objetivos com segurança. A empresa possui um algoritmo que entende o planejamento e perfil de cada usuário e que faz uma pesquisa em mais de 20 mil ativos para montar uma carteira exclusiva e ideal para o cliente.

Uma plataforma 100% digital de recuperação de crédito que tem como objetivo tornar a relação entre credor e devedor mais dinâmica e saudável. A QuiteJá oferece suporte durante todo o processo de pagamento, apresentando oportunidades e planos de negociação e sugerindo descontos que beneficiem todos os envolvidos.

A Easynvest, corretora independente, possui um aplicativo para investimentos com uma interface simples e acessível. Com o objetivo de ser uma porta de entrada para o mundo dos investimentos, a empresa é líder em Tesouro Direto, tem mais de 300 produtos financeiros, entre Renda Fixa e Renda Variável, atende a diferentes públicos, desde quem investe pela primeira vez até quem já é bem experiente.