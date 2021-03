Com cor preta e detalhes em prata, Mercedes apresenta carro para temporada 2021

02/03/2021 | 08:38



Atual heptacampeã do Mundial de Construtores e de Pilotos, com o inglês Lewis Hamilton, a Mercedes apresentou nesta terça-feira o seu carro para a temporada 2021 da Fórmula 1. Em um evento virtual, a equipe alemã, que tem sede em Brackley, na Inglaterra, lançou oficialmente o W12 E Performance, nome do novo modelo.

Da mesma forma que o antecessor W11, o novo carro vem pintada de preto, em alusão clara à luta contra o racismo encampada por Hamilton e por toda a equipe, mas passa a mesclar a cor usada no carro de 2020 com uma volta ao tradicional prata.

O que chamou a atenção também foi o protagonismo da marca AMG na pintura, divisão de alta performance da montadora alemã e que também integra o nome oficial da equipe heptacampeã do mundo. O verde Petronas, que é da petrolífera malaia, a principal patrocinadora da Mercedes, também se faz presente, assim como o vermelho no alto do carro, da gigante petroquímica Ineos, patrocinadora e a nova acionista da equipe.

Os pilotos seguem os mesmos. Hamilton e Valtteri Bottas repetirão novamente a formação da equipe, que é a mesma desde a chegada do finlandês em 2017. E cada um vem com um objetivo diferente. O inglês vem da novela envolvendo sua renovação e está em um contrato de apenas um ano, mas chega a 2021 buscando fazer história. Além da possibilidade de se tornar o maior campeão da Fórmula 1, com o octa, pode atingir as marcas históricas de 100 vitórias e 100 poles.

Já Bottas vem de um 2020 irregular e buscará ao máximo entregar melhores resultados, já que pode deixar a equipe ao final de seu contrato em dezembro deste ano.

Chefe da Mercedes desde 2013, Toto Wolff deixou claro que, mesmo diante de tantas conquistas e títulos, não há margem para comodismo. "Todos os anos, redefinimos nosso foco e definimos os objetivos certos. Isso pode parecer fácil, mas é muito difícil e, provavelmente, é por isso que não existem equipes esportivas com sete títulos consecutivos. Muitas coisas podem acontecer, e é natural se acostumar com o sucesso e, portanto, não lutar tanto por isso", explicou.

"Mas essa equipe não mostrou nada disso. Vejo a mesma chama, vontade e paixão da primeira vez que entrei por essas portas, em 2013. Cada temporada apresenta um novo desafio e, por isso, uma nova meta para alcançarmos", declarou o dirigente, com o objetivo claro em buscar mais dois títulos para a escuderia.

O primeiro teste oficial de pista destes carros será na sessão coletiva de pré-temporada, marcada para o circuito de Sakhir, no Bahrein, entre os próximos dias 12 e 14. Duas semanas depois, no fim de semana de 28 de março e na mesma pista, o GP do Bahrein abre a temporada 2021 da Fórmula 1.