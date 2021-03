Internado para tratar pneumonia por Covid-19, Geraldo Luís segue sem previsão de alta

02/03/2021 | 08:10



Geraldo Luís foi infectado pelo novo coronavírus e no dia 28 de fevereiro precisou se internar para tratar uma pneumonia em decorrência da doença.

O apresentador da Record TV já foi às redes sociais avisar que apesar das dores, está bem. E agora divulgou o último boletim médico sobre seu estado de saúde, o qual informa que ainda não há previsão para alta hospitalar.

O comunicado diz:

O jornalista e apresentador de TV Geraldo Luís foi internado na tarde do dia 28 de fevereiro no Hospital Vila Nova Star em decorrência de pneumonia por Covid-19. No momento, encontra-se estável, respira sem ajuda de aparelhos, recebe tratamento medicamentoso e suporte fisioterápico. Não há previsão de alta hospitalar.

Que ele melhore logo, né?