02/03/2021 | 08:10



No dia 28 de fevereiro, a cantora gospel Selma Gonçalves morreu em decorrência do novo coronavírus em Cuiabá.

De acordo com informações do portal G1, ela estava internada desde o dia 18 de fevereiro no pronto-socorro da capital.

Já segundo a família, no dia 25 de fevereiro ela estava dependendo de apenas 35% dos aparelhos. No entanto, dias depois a cantora voltou a ficar em estado grave e morreu.