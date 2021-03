Por complicações da Covid-19, morre Erica Watson, atriz do filme Preciosa

02/03/2021 | 08:10



No dia 27 de fevereiro morreu a atriz e comediante Erica Watson, conhecida pelo papel de Sheila no filme Preciosa. Ela tinha 48 anos de idade e a morte foi causada por complicações da Covid-19, sendo divulgada no dia 1 de março pelas redes oficiais da artista.

Olá a todos, fãs de Erica Watson, mais conhecida como Miss Poundcake. Estamos tristes em anunciar que no sábado, 27 de fevereiro de 2021, um dia depois de completar 48 anos, Erica Faye Watson morreu por complicações da Covid enquanto aproveitava a vida na Jamaica.

Erica havia se casado há um mês. Depois de estrear no cinema como a Sheila do filme Preciosa, em 2009, Erica também fez participações no drama Chicago Fire, em 2015, e duas aparições na série Empire.