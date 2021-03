Com mais doses, cidades focam em idosos de 77 a 79 anos

Vinícius Castelli



02/03/2021 | 00:27



As cidades do Grande ABC receberam no domingo 36.720 doses da Coronavac e vão priorizar a imunização de idosos de 77 a 79 e a segunda dose em profissionais da saúde – veja os locais e público-alvo de cada cidade na arte ao lado.

Em Santo André o lote conta com 7.960 doses e a cidade começa a imunizar amanhã idosos a partir de 77 anos. Além de aplicar segunda dose em pessoas acima de 90 anos e profissionais da saúde que foram imunizados entre 8 e 12 de fevereiro. A vacinação acontece em sistema drive-thru, é necessário agendar pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid e apresentar documento de identidade e comprovante de residência.

São Bernardo recebeu lote com 13,6 mil doses e fará aplicação do reforço nos profissionais da saúde e pessoas com 90 anos ou mais. No caso dos idosos, a vacinação será realizada em domicilio, a partir de amanhã. Já os trabalhadores da saúde devem agendar pelo site https://vacinacovid.saobernardo.sp.gov.br. A imunização será no Ginásio Poliesportivo hoje – o Paço não informou o horário.

Reforço de 2.390 doses chegou a São Caetano. Desse total, 1.390 são para segunda dose de idosos acima de 90 anos e, o restante, para primeira dose de 77% da população de 77 a 79 anos. A cidade enfrentou problemas ontem com a vacinação e mudou o local da aplicação, do Atende Fácil para o Estádio Anacleto Campanella, com entrada pelo portão 3. Quem não realizou cadastro pelo site coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br deve aguardar a chegada de novos lotes.

Mauá recebeu 5.470 doses e vacina idosos de 75 a 79 anos. A vacinação, das 8h às 16h, pode ser feita por drive-thru em 14 UBSs (Unidades Básicas de Saúde). É necesário fazer cadastro pelo site www.vacinaja.sp.gov.br. O município segue aplicando segundas doses em profissionais da saúde e idosos de instituições de longa permanência. Diadema recebeu 4.870 doses, segue imunizando idosos acima de 80 anos e ministrará a segunda dose. A imunização acontece nas 20 UBS, das 8h às 17h, onde deve ser feito cadastro.

Em Ribeirão Pires as 1.960 doses serão usadas para segunda aplicação em idosos com 90 anos ou mais e profissionais da saúde. A imunização acontece no complexo Ayrton Senna via drive-thru até domingo, das 8h às 16h, e não é necessário agendamento. A Prefeitura pretende iniciar a vacinação em pessoas de 77 a 79 amanhã.

Rio Grande da Serra começa a vacinar hoje idosos com mais de 75. O município recebeu 470 doses e as aplicará também segunda dose em pessoas acima de 80 anos e profissionais da saúde. A vacinação segue até sexta-feira e acontece nas UBSs do município, das 9h às 16h.