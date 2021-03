Luan é inscrito no Paulista, indica permanência e reforça o São Paulo na quarta

01/03/2021 | 23:19



O volante Luan poderá defender o São Paulo na sequência do Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, o meio-campista foi incluído na lista de inscritos do clube para a competição. Até então, a sua sequência no clube era incerta, com a possibilidade de transferência para o exterior.

Por causa dessa possibilidade, o departamento de futebol do São Paulo optou inicialmente por não inscrever Luan, já que trocas na lista do Paulistão só podem ser realizadas por causa da lesão. Agora, incluído na lista do time para a primeira fase do Estadual, tem indicada a sua permanência no clube.

Luan, inclusive, participou do treino do São Paulo nesta segunda-feira no CT da Barra Funda e está à disposição do técnico Hernán Crespo para o duelo com a Inter de Limeira, quarta-feira, às 17 horas, fora de casa, no Major Levy Sobrinho, pela segunda rodada do Paulistão.

Por causa do impasse sobre o seu futuro, Luan havia ficado fora do empate por 1 a 1 do São Paulo com o Botafogo de Ribeirão Preto, domingo, no Morumbi, na estreia da equipe no Estadual. Com uma equipe composta por três zagueiros, Crespo escalou um time com três meio-campistas: Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes.

Com 21 anos, Luan tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2022 e terminou a temporada 2020 com status de titular, tendo atuado em 30 das 38 rodadas da última edição do Brasileirão.