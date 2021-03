Câmaras restringem sessões presenciais e atendimentos

da Redação



02/03/2021 | 00:01



Os legislativos de Santo André, Diadema e de Ribeirão Pires decidiram endurecer regras de funcionamento diante do agravamento do cenário da pandemia de Covid-19 no Grande ABC.

O presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB), optou por suspender as sessões presenciais de terças-feiras – os trabalhos serão realizados de forma remota. Até ontem, os vereadores compareciam ao plenário às terças e, às quintas-feiras, a sessão era on-line.

O atendimento presencial do público está suspenso e a casa orienta contato com os vereadores pelos telefones de gabinetes e e-mail – a lista completa está no site oficial do Parlamento andreense: www.cmsandre.sp.gov.br.

Na Câmara diademense, o atendimento presencial ao público também foi suspenso, assim como em Ribeirão. A casa vai autorizar cinco atendimentos por dia, sendo a visita previamente agendada.

Durante as sessões, que ainda seguem de forma presencial, somente vereadores e um assessor por parlamentar estão autorizados a acessar o plenário. Público e jornalistas estão impedidos de acompanhar in loco os trabalhos – terão de assistir na transmissão pelo perfil do Legislativo no Facebook (www.facebook.com/camararp) ou site da casa (www.camararp.sp.gov.br). Nas demais casas, as sessões seguem presenciais, mas com redução de assessores.