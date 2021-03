Ele colocou as sete cidades no ar

Ademir Medici

02/03/2021



Antonio Dalto faz parte da história do rádio da região, como um todo, e do Diário do Grande ABC, em particular.

No rádio, atuou em várias emissoras. Dalto foi o primeiro a divulgar, sistematicamente, que a região passava a ser formada por sete cidades, ao criar, em 1968, o programa Ponto Sete, que começava às 7h em ponto.

Na história do Diário, jornal impresso, Dalto tem um lugar de destaque na área publicitária, já que criou uma das primeiras agências do ramo na região: o Diário era o alvo principal da Dalcar Publicidade, conjugação do seu nome ‘Dalto’ com o do sócio, o jornalista e escritor Isaias Carlos.

Num outro momento, Dalto criou o Grupo Cinco de Propaganda, sediado em São Bernardo.

DEPOIMENTO

Antonio Dalto deixou um belo depoimento para o livro Programa de Auditório, organizado por Memória e lançado numa linda festa realizada no ano 2000 no Teatro Municipal de Santo André. O livro traz uma síntese da carreira de Antonio Dalto ou Dalto Sobrinho.

- Dalto vem de Catanduva para o ABC em formação com um objetivo específico: trabalhar na Rádio Emissora ABC e seguir carreira radiofônica nas grandes emissoras de

São Paulo. Quase conseguiu.

- Teve passagens pela Rádio América (seis meses) e Rádio Nacional (algumas semanas), ambas na Capital. Mas se fixou mesmo na região, onde produziu e apresentou programas também na Rádio Independência, de São Bernardo, inclusive na fase da Rádio Diário AM.

- No começo foi difícil. Pela Rádio Emissora ABC, comandava o programa Fazenda do Espigão, tinha programa de auditório, trazia artistas e locutores da Rádio Bandeirantes, como o célebre comendador Biguá, o capitão Barduíno, os cantores Tonico e Tinoco, Liu e Léu, Zico e Zeca e o apresentador Muibo Cury.

- A Fazenda do Espigão ia ao ar às 5h. Dalto dormia num quartinho nos fundos da emissora e apresentava o programa ainda de pijama. Miguel de Jesus era o chefe do escritório da rádio.

- Em 1959 foi destacado pela revista ABC Ilustrado para assinar uma página sobre o rádio na região. Em 1959, pela Independência, apresentava o programa Caixa Postal 31, que atendia pedidos musicais feitos por cartas dos ouvintes.

- Em 5 de maio daquele ano lançou o Programa Dalto Sobrinho, transmitido pela Rádio Independência diretamente do palco do Cine Boreal, em Rudge Ramos.

- Acompanhou as várias fases da emissora e manteve-se na Independência quando esta tornou-se a Diário AM. Ali, outro programa que popularizou Dalto foi o Show da Cidade.

Acompanha o livro Programa de Auditório um CD com trechos do rádio antigo do Grande ABC, inclusive com a voz de Antonio Dalto.

ONDE ESTÁ VOCÊ?

Antonio Dalto foi o criador do Clube de Lojistas de São Bernardo e da Associação das Agências de Propaganda do Grande ABC. Presidiu o Lions Rudge Ramos. Foi suplente de juiz de casamento.

Em 2010, Memória mexeu com ele: “Onde está você, Dalto?”. Ele respondeu que estava aposentado há oito anos e que, para passar o tempo, vendia tapetes.

E não é que Dalto voltou à velha casa, a Rádio ABC! Criou e apresentou o programa Causas Nobres, apresentado ao vivo, aos sábados, sempre com um convidado ligado às causas sociais.

Todo sábado, na seção Nas Ondas do Rádio, Memória divulgava o programa do Dalto, que nos telefonava durante a semana para dizer qual seria a atração.

A PARTIDA

Informa o filho Deivide Dalto: Antonio Dalto partiu aos 88 anos. Morava em São Bernardo e faleceu numa clínica de Mauá. Foi velado em São Caetano e dali levado para o crematório Unidas, em Piracicaba. A missa de sétimo dia foi celebrada domingo na Paróquia Santa Rita de Cássia, em Santo André.

Diário há meio século

Terça-feira, 2 de março de 1971 – ano 13, edição 1474

Manchete – Terror chega ao Capitólio com explosão

Washington (AFP e Serviço Local) – Um atentado à bomba foi levado a efeito ontem (1º de março de 1971) contra o monumento nacional norte-americano.

Paranapiacaba – É grave a situação. Cerca de 400 pessoas desabrigadas estão morando provisoriamente no clube Lira Serrano e nas casas de conhecidos. Faltam água e energia há cinco dias. Mais de 800 homens trabalham na desobstrução da ferrovia. O guarda da torre de transmissão da TV Tupi foi arrastado junto com a guarita por uma enorme pedra. Seu corpo foi encontrado dois dias depois.

Mauá – SABs estudam a organização de uma federação.

Futebol – Domingo (28 de fevereiro de 1971), Santo André FC 2, Bragantino 0, gols de Capelosa e Ulisses.

Santos do dia

- Inês da Boêmia. Ou de Praga (1208-1282). Fundadora do convento das Clarissas, na atual República Tcheca.

- Henrique Suso.

- Simplício. Natural de Tivoli, Itália. Papa entre os anos 468 e 483.

Em 2 de março de...

1921 – A professora Thereza de Freitas Dias foi nomeada para lecionar na escola do bairro Monte Alegre, em São Caetano. Substituí a professora Elisa de Magalhães.

- Londres, 28 – Plebiscito determinará se Tirol deve ou não ser incorporado à Alemanha.

1956 – O secretário da Viação do Estado, Caetano Álvares, visita a região para inspecionar obras voltadas ao abastecimento de água.

- Inaugurada a Rádio Nove de Julho, à Rua Venceslau Brás, 78, primeiro andar, Centro de São Paulo.

- Cidade do México – Brasil estreia no Pan-Americano de Futebol e vence o Chile por 2 a 1, perante 90 mil espectadores. O escrete nacional jogou como Sérgio, Florindo e Duarte, Oreco, Odorico e Enio Rodrigues; Luizinho, Bodinho, Larry, Enio Andrade e Raul.

1996 – Acidente aéreo mata integrantes da banda Mamonas Assassinas.

Município paulista

- Hoje é o aniversário de Olímpia, fundado em 2 de março de 1903 e elevado a município em 1917, quando se separa de Barretos.