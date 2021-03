Canadá: comitê não aconselha uso de vacina da AstraZeneca em maiores de 65

01/03/2021 | 22:19



O principal comitê consultivo sobre imunização do Canadá recomendou nesta segunda-feira, 1º, que a vacina contra covid-19 produzida pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, não seja administrada a pessoas com 65 anos de idade ou mais no país, citando evidências insuficientes sobre a eficácia para aquele grupo.

A avaliação do Comitê Consultivo Nacional sobre Imunização está alinhado com países europeus, e foi entregue três dias após o regulador de medicamentos do Canadá ter autorizado o uso da vacina da AstraZeneca. A agência afirmou que a vacina atende aos requisitos de segurança, eficácia e qualidade e pode ser administrada a pessoas de todas as idades.

No entanto, "os dados são insuficientes para determinar a eficácia em indivíduos com idade igual ou superior aos 65 anos", afirmou o Comitê. Itália e Alemanha seguem linha semelhante, e não administram as vacinas em pessoas acima dos 65 anos.

Fonte: Dow Jones Newswires.