S.Caetano muda vacinação da Covid para o Estádio Anacleto Campanella

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



01/03/2021 | 21:34



A Prefeitura de São Caetano mudou o local de vacinação drive-thru de idosos com idade entre 77 a 79 anos (primeira dose) e de mais de 90 anos (segunda dose), depois de falhas registradas durante o processo de imunização no Atende Fácil. O espaço escolhido para o serviço é o Estádio Anacleto Campanella, no bairro Olímpico.

A administração informou na noite desta segunda-feira (1º) que erro no sistema de cadastro permitiu que 130 pessoas adicionais conseguissem agendar a vacinação – a programação era para atender 400 idosos.

O Paço também divulgou que dezenas de carros foram para a fila, mesmo sem agendamento, registrando tumulto no local. Com as chuvas que caíram na tarde desta segunda-feira na cidade, o volume de reclamações aumentou e o atendimento foi prejudicado.

“Por isso, para melhor acolher a comunidade, estamos transferindo a vacinação do Atende Fácil para o Estádio Municipal Anacleto Campanella”, informou a Prefeitura. A entrada será pelo portão 3 do local, com saída pelo portão 7. Os agendados para a vacinação no Atende Fácil para esta semana precisarão se dirigir ao Estádio Anacleto Campanella – Avenida Walter Tomé, 64, bairro Olímpico.

O agendamento para a imunização é feito por meio do site https://coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br/agendamento-vacinacao-scs.