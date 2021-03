Obituário - 2 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/03/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Sebastiana Pereira, 95. Natural de Sertânia (Pernambuco). Residia no Centro de Santo André. Pensionista. Dia 27. Vale dos Pinheirais.

Terezinha de Jesus Pinheiro, 89. Natural de Solonópole (Ceará). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo Correia, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Carmela Paulino de Oliveira, 88. Natural de Monte Alto (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alba Mei Staianov, 87. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Lúcia Ferranti de Abreu, 83. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Antonio Costa Rodrigues, 82. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Comerciante. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Evangelista Braga, 80. Natural de Barra Longa (Minas Gerais). Residia na Vila Guarará, em Santo André. Dia 27, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Natália da Silva, 79. Natural de Jacuí (Minas Gerais). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Luci Baptistucci Cuani, 78. Natural de Laranjal Paulista (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Vera Lúcia Maria dos Santos, 77. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 27, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Municipal da Saudade, em Bragança Paulista (São Paulo).

José Inácio dos Santos, 76. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Parque da Independência, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Odezio Moreno Campagnolli, 76. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Moema Suely Xavier, 73. Natural de Cananéia (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Escriturária. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Pereira Lima, 72. Natural de Catingueira (Paraíba). Residia na Vila Alzira Franco (Tamanduateí), em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Moizes Liberino Mendes, 68. Natural do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jair Cadan, 60. Natural de Mirandópolis (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Mário Luis de Lima, 56. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Manoel da Silva, 56. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Autônomo. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Paulo da Silva, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Autônomo. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josival Soares de Araujo, 51. Natural de Cícero Dantas (Bahia). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Pedreiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Eugênio de Jesus Sanchez, 91. Natural de Portugal. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Terezinha Nogueira Guagliardi, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo, Capital. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Latise Jazra Galvan, 86. Natural de Porto Velho (Rio Grande do Sul). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Lurdes Ferreira Damasceno, 73. Natural de Prados (Minas Gerais). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Jardim da Colina.

Ariovaldo Ribeiro, 73. Natural de Cachoeiro de Itapemirim (Espírito Santo). Residia na Vila Andrade, em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides

Sérgio da Silva, 72. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Marino’, 69. Natural de Bento de Abreu (São Paulo). Residia na Vila Alcântara, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Silvio Luiz de Paula Coelho, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 26. Cemitério das Lágrimas.



M A U Á

Vicente Domingos Miguel, 88. Natural de Raul Soares (Minas Gerais). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia

Odete Pereira, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

João Antonio Alves, 78. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Paulo Gonçalves Queiroz, 74. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia no Jardim Guabituba, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Mário Ferreira da Silva, 70. Natural de Licínio de Almeida (Bahia). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 25. Vale dos Pinheirais.

Ricardo Orlando Grech, 70. Natural da Líbia. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Luiza Helena Ferreira Santana, 69. Natural de Santa Helena. Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Ivonete Ferreira da Silva, 64. Natural de Batalha (Alagoas). Residia no Jardim Feital, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Joaquim Andre Reis, 61. Natural de Sem-Peixe (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Rosangela Ferreira Souza, 58. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Áurea Najá, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Itapark Velho, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Valdivino de Souza Menezes, 53. Natural de Simplício Mendes (Piauí). Residia no bairro Boa Vista, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Vagner Santos Lima, 47. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

André Manoel da Silva, 46. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 26. Vale dos Pinheirais.

Marcio João da Silva, 42. Natural de Santo André. Residia no Jardim Itaussu, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Rogério Simão dos Reis, 40. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra 2, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Heberti Fernandes Bezerra, 22. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Gabriel da Cruz Santos, 21. Natural de Santo André. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Vicente de Paula Quintão, 82. Natural de São José do Goiabal (Minas Gerais). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 26. Vale dos Pinheirais.

Célia Aparecida David Rabelo, 72. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 27, em Santo André. Cemitério São José.