Edina Alves vai ser a 1ª mulher a dirigir o clássico Corinthians x Palmeiras

01/03/2021 | 18:20



Edina Alves Batista será a primeira mulher a apitar o clássico entre Corinthians e Palmeiras. O duelo será na quarta-feira, às 19 horas, na Neo Química Arena, e será pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

A Federação Paulista de Futebol divulgou as equipe de arbitragens da rodada nesta segunda-feira e Edina vai comandar o dérb, que terá Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral como o árbitro de vídeo.

Edina fez história no mês passado quando fez parte do primeiro trio de arbitragem feminino a trabalhar em um jogo oficial da Fifa no futebol masculino. Ela apitou a decisão do quinto lugar no Mundial de Clubes, no Catar, entre Al Duhail, do Catar, e Ulsan, da Coreia do Sul. A auxiliar Neuza Inês Back também participou da partida.

Paranaense de Goioerê, Edina, de 40 anos, começou no futebol em 2007. Seu primeiro jogo de Série A do Campeonato Brasileiro foi em 27 de maio de 2019, na partida entre CSA e Goiás. Atualmente, a brasileira é árbitra Fifa e atuou em jogos da Copa do Mundo Feminina na França, no ano passado.