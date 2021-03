Renault vai investir R$ 1,1 bi e terá cinco novidades para o mercado brasileiro

Leo Alves

Do Garagem360



01/03/2021 | 18:18



A Renault anunciou nesta segunda-feira (1) um investimento de R$ 1,1 bilhão no mercado brasileiro. O montante será utilizado na fábrica do Paraná, onde funciona o Complexo Ayrton Senna e que produz atualmente os modelos Kwid, Sandero, Logan, Duster, Duster Oroch e Captur.

Investimento da Renault

De acordo com o comunicado da marca, o investimento será voltado para a renovação dos veículos atuais da empresa e de um novo motor turbo. Dessa forma, a marca francesa promete até cinco novidades para o mercado brasileiro até a metade de 2022.

Uma delas deve ser a reestilização que o Renault Captur deve receber neste ano. Essa mudança no estilo do SUV será completada, ao que tudo indica, pelo motor 1.3 turbo, que é um projeto desenvolvido em parceria com a Mercedes-Benz e pode substituir o propulsor 2.0 aspirado de 148 cv, hoje presente no Captur e na picape Duster Oroch.

Embora esteja investindo na planta brasileira, a fabricante francesa diz que é preciso considerar diversos fatores para um novo aporte financeiro. “O mercado brasileiro continua sendo estratégico para o Grupo Renault. A aprovação de um novo ciclo de investimentos para futuros projetos depende da melhoria da competitividade. Fatores como a complexidade e alta carga tributária, os altos custos logísticos e de fabricação comprometem a competitividade para fabricar no país”, afirma Luiz Fernando Pedrucci, presidente da Renault para a América Latina.