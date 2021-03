Porsche Taycan Cross Turismo rodou quase 1 milhão de km em testes

Leo Alves

Do Garagem360



01/03/2021



Lançado em 2019, o Porsche Taycan se tornou o primeiro elétrico da marca de Stuttgart. E a empresa segue desenvolvendo novos modelos movidos a eletricidade para rechear o seu portfólio. O próximo lançamento da empresa com essa motorização será o Taycan Cross Turismo, uma espécie de perua aventureira.

E para preparar o carro, a empresa alemã não aliviou. A nova criação da empresa fundada por Ferdinand Porsche precisou passar pelo rigoroso programa de teste da companhia. Ao todo, o carro foi testado por quase 1 milhão de quilômetros (998.361 km), equivalente a quase 25 voltas ao redor da Terra.

Testes Porsche Taycan Cross Turismo

Para desenvolver o modelo elétrico, a Porsche conta com um roteiro complexo. Ele envolve as pistas alemãs de Nürnurgrond Nordschleife e Hockenheim, e também campos de provas espalhados por todo o planeta. Um deles é o da cidade italiana de Nardò, que tem uma pista circular com mais de 12 km de extensão.

Os testes, porém, não ficaram restritos aos autódromos. A empresa testou seu futuro elétrico no sul da França e nos montes Pireneus, cadeia de montanhas localizada entre a Espanha e a França. O Taycan Cross Turismo teve que resistir também ao teste de túnel de vento, que simulou tempestades por 325 horas.

Após todas essas provações, tudo indica que a perua do Taycan foi aprovada, já que a Porsche diz que o carro será lançado durante o verão europeu deste ano – entre julho e setembro.

E a empresa demonstra animação com o seu próximo modelo elétrico, já que 20 mil unidades do Taycan tradicional foram entregues aos clientes apenas em 2020, sem contar os mais de 50 prêmios internacionais que o veículo elétrico recebeu desde o seu lançamento.

Com isso, a expectativa da Porsche é que o Taycan Cross Turismo mantenha o legado de sucesso, já que oferecerá ainda mais espaço para os ocupantes pelo mesmo nível de performance.