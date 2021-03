Audi e-tron Sportback entra no plano de assinatura da marca

Leo Alves

Do Garagem360



01/03/2021 | 18:18



O Audi Luxuxy Signature iniciou sua nova fase no Brasil. A partir de agora, o programa de assinatura da empresa alemã passa a oferecer o elétrico e-tron Sportback como um dos carros elegíveis para a assinatura. O plano está disponível apenas para a cidade de São Paulo e a região metropolitana paulista.

Audi e-tron Sportback no plano de assinatura

Quem estiver interessado no SUV cupê elétrico, precisa desembolsar R$ 11.890 por mês. O plano tem duração mínima de 24 meses e permite que o cliente rode até 2 mil km. Seguro, IPVA, licenciamento, assistência 24 horas e manutenção preventiva estão inclusos no valor da mensalidade. Nesta nova fase do programa de assinatura, o cliente pode optar por parcelas fixas ou reajustáveis conforme IPCA.

No caso do e-tron Sportback (e do e-tron SUV), é possível adicionar no valor da parcela um carregador adicional de 7,4 kW ou 11 kW, mas os custos da instalação residencial não estão podem ser incluídos no parcelamento.

Detalhes técnicos

Lançado no Brasil em setembro de 2020, o Audi e-tron Sportback é o segundo carro elétrico da marca alemã. Ele conta com dois motores, sendo um na dianteira e outro na traseira. Ao todo, o modelo entrega 408 cv de potência e 664 Nm de torque máximo. Ele é capaz de fazer de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos e tem velocidade máxima de 200 km/h, limitada eletronicamente.

Seu sistema de baterias de íons de lítio é composto por 36 módulos. É possível recarregá-lo em tomadas convencionais de 110V ou em modelos em alta tensão. No caso das estações de recarga ultrarrápida de 150 kW, a carga pode ser recarregada em 80% em 30 minutos. A autonomia total do modelo é de 446 km no ciclo europeu WLTP.

Produzido em Bruxelas, na Bélgica, o e-tron Sportback tem garantia de quatro anos, enquanto seu conjunto de baterias tem oito anos de cobertura.