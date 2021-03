Agatha Moreira radicaliza no visual para gravar segunda temporada de Verdades Secretas

01/03/2021 | 17:11



Agatha Moreira radicalizou no visual para seu novo trabalho, na segunda temporada de Verdades Secretas. Ela novamente interpretará Giovanna, que estará de volta como uma pedra no sapato de Angel, protagonista interpretada por Camila Queiroz.

Para a nova fase da personagem, Agatha tingiu os cabelos de loiro platinado e adotou um corte joãozinho. Em seu Instagram, ela mostrou o resultado e foi elogiada pelo namorado, Rodrigo Simas, além de colegas como Alice Wegmann e Juliana Paes.

A segunda temporada de Verdades Secretas deve começar suas gravações em breve, porém, um dos atores principais, Rômulo Estrela, foi diagnosticado com Covid-19, de acordo com o colunista Alcelmo Gois, do jornal O Globo. Com isso, o cronograma de filmagens teve que ser alterado.

Verdades Secretas 2 será disponibilizada na Globoplay em formato de série, com previsão de estreia ainda em 2021.