Mariana Rios curte roda de samba na casa de Thiaguinho

01/03/2021 | 17:10



Como você viu, recentemente surgiram rumores de que Thiaguinho estaria se envolvendo com Marina Ruy Barbosa. Os dois desmentiram os boatos, mas logo uma outra história sobre a vida amorosa do cantor surgiu. Agora, de acordo com a jornalista Fabíola Reipert, pode ser que exista algum clima entre o músico e a artista Mariana Rios. Será?

No último fim de semana, Mariana curtiu uma roda de samba na casa de Thiaguinho. Em vídeos postados nas redes sociais, a estrela aparece cantando Mal Acostumado, single que ficou popular pelo grupo Ara Ketu, com o apoio do sambista. Apesar das imagens não mostrarem nenhuma interação suspeita entre os dois, Fabíola fez o seguinte comentário sobre o encontro:

- Com o Thiaguinho já não era fácil quando ele estava casado. Agora que ele está solteiro, sai de baixo!

Vale lembrar que, recentemente, Mariana e Thiaguinho gravaram juntos uma nova versão da música Viver Sem Ti.