Meghan Markle usou bracelete de Princesa Diana durante entrevista para Oprah Winfrey

01/03/2021 | 16:11



Mesmo antes de ir ao ar, a entrevista dada por Meghan Markle e o Príncipe Harry para Oprah Winfrey, está dando o que falar. A conversa será exibida na íntegra no próximo domingo, dia 7, mas clipes com trechos foram divulgados durante o programa 60 Minutes, da rede Eye, canal norte-americano que vai transmitir a entrevista Oprah with Meghan and Harry: A CBS Primetime Special.

Durante as prévias, é possível observar que Meghan usa um bracelete que pertenceu a Princesa Diana, mãe de Harry. De acordo com a revista People, a pulseira foi usada para ajudar a fazer o anel de noivado da Duquesa de Sussex, já que Harry pegou duas pedras da pulseira de sua falecida mãe para incluir no anel de três pedras de Meghan.

Já o vestido usado pela atriz, da grife Armani estampado com flores de lótus, pode ter sido escolhido por trazer um significado especial, de acordo com a revista Town & Country:

- A ressurreição diária da flor de lótus é certamente interessante e simbólica de avivamento. Isso a torna o presente perfeito para qualquer pessoa que esteja se recuperando de uma lesão ou de uma experiência traumática. Mas a flor também tem uma fascinante vontade de viver. Uma semente de lótus pode resistir a milhares de anos sem água, podendo germinar dois séculos depois.