Neymar Jr. critica atitude de Arthur e compartilha vídeo de Lumena falando mal de jogadores de futebol

01/03/2021 | 16:11



Neymar Jr. ama comentar sobre o BBB21 nas redes sociais! E na manhã desta segunda-feira, dia 1º, não foi diferente. No Twitter, o jogador criticou a postura de Arthur, um dos emparedados da semana, e deixou claro que o brother não é nada parecido com Felipe Prior, que participou da edição anterior do reality da Rede Globo.

O Arthur tem que parar de ficar putinho porque ele deu muita sorte de cair nesse paredão. Não sei o que é pior... levantar cedo em plena segunda-feira ou o Arthur achar que é o Prior, brincou o jogador.

Depois, o craque compartilhou um trecho de um vídeo onde Lumena fala mal de jogadores de futebol.

- Ele foi jogador de futebol... esses caras, jogadores, escrotos. Eu vejo nele um esforço de se tornar um profissional que acolhe todo o público, todos os corpos, diz o trecho.

Como a psicóloga também está no paredão, Neymar já declarou:

Vai militar lá na casa do chapéu... #ForaLumena.

No Instagram, ele ainda criticou o discurso da baiana.

Respeito por todas as profissões vem de berço. Escroto é GRAVE. Toda profissão tem suas lutas, dificuldades e histórias. Nunca julgue sem saber ou sem ter vivido! Jogador de futebol com muito orgulho.