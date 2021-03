Cadastro para vacinação contra Covid-19 apresenta problemas em Santo André

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



01/03/2021 | 15:51



Moradores que tentam realizar o cadastro para a vacinação contra Covid-19 pelo site da Prefeitura de Santo André relatam que estão encontrando dificuldades com o acesso nessa segunda-feira (1). A jornalista Vania Oliveira, 55 anos, tenta desde a manhã realizar o cadastro para a mãe, a dona de casa Maria Aparecida de Oliveira, 77 anos, sem sucesso. A administração municipal anunciu por meio dos seus canais de comunicação que a imunização de idosos entre 77 e 79 anos seria antecipada, e os munícipes deveriam se cadastrar a partir de hoje.

"Nós vimos no domingo pelo Facebook do prefeito (Paulo Serra). O site não funciona, os números de telefone que informam a gente fica um tempão esperando para ser atendido. Nada está funcionando", reclamou. Vania destacou que o anúncio de chegada das novas doses de vacina criou grande expectativa na população, agravando ainda mais a situação de tensão ocasionada pela pandemia. "A gente não tem as informações adequadas e isso é muito ruim", concluiu.

A Prefeitura de Santo André admitiu que o sistema está enfrentando instabilidades e que está trabalhando para verificar o que houve. Até ontem, 28 de fevereiro, haviam sido vacinadas 44.117 pessoas, das quais 10.693 já haviam recebido as duas doses do imunizante.