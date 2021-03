Imposto de Renda 2021: veja como baixar e instalar o programa da Receita Federal

Bianca Bellucci

01/03/2021 | 15:48



O prazo de apresentação da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) começou hoje (1) e vai até 30 de abril. Para ajudá-lo a realizar o procedimento, o 33Giga preparou um tutorial. Aqui, você confere como baixar e instalar o IRPF 2021 em seu computador. Vale destacar que, diferentemente dos últimos anos, não é mais necessário instalar o Java a parte. Com exceção da versão “Multiplataforma”, o software agora vem embutido no programa da Receita Federal.

1. Acesse o site da Receita Federal e baixe o programa na plataforma adequada. Há opções para desktop e mobile. O 33Giga escolheu a versão “Windows”, que é compatível com o sistema operacional nas versões 32 bits e 64 bits.

2. Vá até a pasta que armazena os downloads feitos no computador e clique no programa “IRPF 2021” para iniciar a instalação. Siga os passos que aparecem na tela.

3. Ao terminar a instalação, será criado um atalho do “IRPF 2021” na área de trabalho. Dê dois cliques para abri-lo.

4. Pronto! O programa da Receita Federal abrirá em seu PC. Agora, você estará pronto para preencher e enviar todos os dados do Imposto de Renda 2021.