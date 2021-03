Foco de Biden é a aprovação do pacote de US$ 1,9 trilhão, diz Casa Branca

01/03/2021 | 15:28



A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta segunda-feira, 1º de março, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está focado na aprovação do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão e irá se envolver pessoalmente no processo de negociações. O texto foi avalizado pela Câmara dos Representantes no fim de semana e ainda precisa ser analisado pelo Senado.

Jen Psaki reiterou que considera "crítico" que o Congresso aja rapidamente para fazer frente à crise econômica provocada pela pandemia.

Segundo ela, Biden se encontrará com parlamentares democratas neste tarde para tratar do tema.

Questionada sobre o aumento do salário mínimo a US$ 15 por hora, que deve ser eliminado da proposta no Senado, a porta-voz assegurou que o presidente segue "comprometido" com a medida, mas ponderou que respeita o processo legislativo e reconheceu que ela deve ficar de fora do pacote. "Biden conversará com membros do Congresso sobre a melhor maneira de se fazer isso", ressaltou.

Jen Psaki também salientou que o governo segue trabalhando para garantir a nomeação de Neera Tanden ao Escritório de Administração de Orçamento (OMB, na sigla em inglês). A indicação está travada no Senado por conta de resistência a antigas publicações de Tanden no Twitter.