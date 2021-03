Esposa de Sorocaba, modelo Biah Rodrigues passa por cirurgia para corrigir problema causado por rinoplastia

01/03/2021 | 15:10



Biah Rodrigues, esposa do cantor sertanejo Sorocaba, passou por um procedimento cirúrgico no último domingo, dia 28. No Instagram, a modelo contou que a intervenção foi feita para corrigir um problema causado por uma rinoplastia anterior.

Deu tudo certo, graças a Deus. Quem me acompanha a mais tempo aqui, lembra que eu falei que tinha um buraco enorme de uma narina para a outra (perfuração de septo), consequência de uma rinoplastia. Não só isso, mas diversos outros detalhes..., escreveu a influenciadora.

Biah, de 24 anos de idade, ainda compartilhou nos Stories que passou por uma insônia intensa após a cirurgia.

Não tinha dor, só insônia mesmo. Logo eu que durmo tão bem!

Agora, a loira permanecerá em recuperação. Esperamos que ela passe por esse período de forma tranquila e saudável!

Biah e Sorocaba casaram-se em dezembro de 2019 e o primeiro filho do casal, Theo, nasceu em maio de 2020.