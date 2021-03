Mauá vacina idosos a partir de 75 anos no carro, em casa e a pé

Do Diário do Grande ABC



De acordo com a disponibilidade de vacinas, Mauá está imunizando idosos com idade a partir de 75 anos. São três formas de receber as doses na cidade: por drive-thru, nas UBSs ou em casa.

São 14 postos à disposição de o munícipe escolher ir de carro, mas é necessário levar o CPF e comprovante de endereço. Os locais são: UBS Vila Assis (Ginásio Berenice Rumiko Endo, Rua Otávio Peretti, 213), UBS Parque São Vicente, UBS Jardim Primavera, UBS Jardim Guapituba, UBS Vila Magini, UBS Jardim Sonia Maria, UBS Jardim Paranavaí, UBS Jardim Oratório, UBS Jardim Zaíra I, UBS Macuco, UBS Flórida, UBS Vila São João, UBS Feital e Jardim Santista.

Os acamados e pessoas com mobilidade prejudicada devem esperar o contato das equipes de saúde, que já estão realizando o agendamento da vacinação do idoso cadastrado.

Quem quiser ir a pé pode se dirigir para as seguintes UBSs: Zaíra 2, Zaíra 3, Jardim Itapark, Parque das Américas, Jardim Santa Lídia, Jardim Kennedy e Jardim Mauá.