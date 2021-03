Netflix anuncia série 'Rebelde' com a mauaense Giovanna Grigio

01/03/2021 | 14:10



Os fãs de Rebelde já podem ficar ansiosos: nesta segunda-feira ( 1°), a Netflix confirmou a produção de nova versão da popular série mexicana. A plataforma de streaming não apenas liberou nota sobre o assunto, como também divulgou a notícia em suas redes sociais, bem como a previsão de estreia da série: 2022.

Produzida pela Woo Films e pela Propagate, a produção contará com os atores Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente e a brasileira, de Mauá, Giovanna Grigio, 23 anos, no elenco principal. O local das gravações também foi divulgado: a Cidade do México, onde o conteúdo já está sendo produzido.

A Netflix ainda divulgou uma carta de boas vindas da Elite Way School, nome do colégio no qual se passa a trama original e no qual também será ambientada a nova produção. Nela, a plataforma confirma que as gravações têm início ainda nesta segunda-feira, dia 1º.