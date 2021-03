Nego Di volta a falar sobre manipulação do BBB21 e ataca Karol Conká e Lucas Penteado: - Essa vítima que a Globo está vendendo não existe

01/03/2021 | 13:11



Nego Di está dando o que falar desde que foi eliminado do BBB21. Depois de acusar a Globo de manipular a opinião dos telespectadores ao selecionar as cenas que iriam ao ar e colocar Karol Conká e Lucas Penteado em diversos programas após a saída dos dois do reality, o humorista deu uma entrevista ao colunista Leo Dias, detalhando um pouco mais suas alegações.

- Eu na verdade não queria falar sobre, estou aproveitando esse momento para trabalhar, só que isso começou a me incomodar na última terça, que foi quando a Karol saiu e eu vi um tratamento totalmente diferente do que quando eu saí. No meu discurso [de eliminação], ele [Tiago Leifert] deu aquele tradicional puxão de orelha, quando foi com a Karol foi um discurso de acolhimento.

O humorista continuou apontando as diferenças de tratamento que Conká recebeu:

- E aí depois teve a questão de que ela saiu e teve o intervalo. Quando eu saí não teve isso, uma pessoa me arrancou a mochila das costas, colocou o microfone na minha mão e falou: Conta até dez e entra, e me empurraram. Depois disso, o Gshow não mostrou que ela estava perdendo seguidores [nas redes sociais]. Eles pegaram leve em várias questões, e agora eles estão vendendo uma história de desconstrução.

Nego Di também falou sobre Lucas Penteado, entregando que o rapaz está sendo vitimizado e que os acontecimentos relacionados a ele estão sendo diminuídos:

- O Lucas era minha dupla, era meu parceiro dentro do jogo. Em determinados momentos ele brigava, ele cavava briga com todo mundo, dizia que queria mexer no jogo. Ele fazia assim, ele começava a discutir e quando estourava ele tirava o pé, parecia algo bem de propósito. Eu tentei me afastar, dei conselho. Mas ele está longe de ser vítima, essa vítima que a Globo está vendendo não existe.

O humorista ainda reforçou a afirmação de que Boninho chama os confinados até o confessionário para dar instruções e passar informações de fora do programa e alegou que, após a saída de Lucas, ele e Projota foram chamados para conversar com o diretor:

- O Boninho me deu orientação assim: Eu preciso te pedir, não fala mais do Lucas, não toca mais nesse assunto e em tudo que aconteceu. Se alguém falar no Lucas corta, não entra nesse assunto, não dá bola. O moleque era um moleque humilde, mas se perdeu no jogo e na casa, e a gente perdeu o controle do que ele bebia e acabava com a festa da galera. Ele se tornou um monstro dentro da casa. Eu pensei: O Brasil está vendo o que a gente está vendo. As pessoas estão vendo o que está acontecendo. A gente está certo, vamos continuar na mesma linha de pensamento.

O ex-brother ainda afirmou que acredita que Projota e Lumena devem sair do programa com altos índices de rejeição, e ainda garante que quem deve sair nesta semana é a psicóloga. Além disso, ele alegou que não quer contato com Karol no momento, e reclamou que a Globo não lhe deu oportunidades de se defender como está fazendo com Karol.

Por fim, o rapaz afirmou que torce para que Caio seja o campeão do reality, mas que Camilla de Lucas, João Luis e Viih Tube também merecem o título.