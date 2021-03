Diademenses de 77 a 79 anos serão vacinados a partir de quarta-feira

Do Diário do Grande ABC



01/03/2021 | 12:32



Nesta segunda-feira (1º), Diadema, que recebeu mais 4.870 doses da Coronavac ontem, dá continuidade à vacinação da população acima de 80 anos. A imunização está acontecendo nas 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade. Conforme estratégia definida desde o início da campanha, cada UBS realiza o agendamento/convocação do idoso cadastrado para tomar vacina em data oportuna, para maximizar as doses e evitar aglomerações.



Quem não tem cadastro e/ou acompanhamento na UBS também precisa ser vacinado. A orientação dos técnicos da SMS é que um familiar, responsável e/ou cuidador do idoso procure a UBS mais próxima da residência. É preciso apresentar os documentos pessoais (RG e CPF) e um comprovante de endereço do idoso.



A vacinação dos idosos entre 77 e 79 anos está prevista para iniciar na quarta-feira (3), conforme orientação do Centro de Vigilância Epidemiológica. As segundas doses da vacina continuam sendo disponibilizadas nas 20 UBS da cidade.