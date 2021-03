Ana Hickmann celebra 40 anos de idade e ganha declaração de Alexandre Correa: Eu sou eternamente grato por ter você ao meu lado

01/03/2021 | 11:11



Nesta segunda-feira, dia 1º, Ana Hickmann celebra 40 anos de idade! A apresentadora passou o final de semana em um resort com o marido, Alexandre Correa, e o filho, Alexandre Jr., e postou alguns registros da viagem em seu Instagram. Primeiro, ela fez questão de agradecer a surpresa:

Como foi mágico este final de semana!!! @alewin71 você é o melhor para surpresas, escreveu a loira na legenda da foto em que aparece beijando o marido - que recentemente lutou contra um câncer.

Em seguida, mostrou um lindo clique em que a família aparece reunida e fez um reflexão sobre a chegada de mais um ano:

1º de março de 2021, o dia em que eu acordei com 40 anos. E hoje, no dia de meu aniversário, me coloco em reflexão e admiro toda a trilha que já percorri até este exato momento. Ao olhar para trás vejo uma história linda, e quando olho para frente, ainda vejo muito a ser percorrido. É tanta gratidão, felicidade e sentimento de orgulho por tudo que construí ao longo dessa trajetória, que é impossível não estar feliz nesse dia tão especial. Feliz cada um dos dias que formaram esses 40 anos para mim! Peço a Deus para iluminar meus caminhos e para me dar sabedoria a cada passo que eu der nesta Terra. Feliz aniversário para mim!

Ana ainda ganhou uma homenagem de Alexandre! O empresário reuniu algumas fotos do casal em um vídeo, mostrando alguns momentos românticos e divertidos, e fez a seguinte declaração:

40 PRIMAVERAS. No dia 1º de março de 1981 nascia em Santa Cruz do Sul (RS) a menina Ana Lucia Hickmann. Hoje, a Ana Lucia Hickmann Correa comemora os seus 40 anos. Aninha, você é a mulher mais linda que eu conheço. Eu sou eternamente grato por ter você ao meu lado - são 23 anos de casamento. Você é uma companheira carinhosa e leal, uma mãe maravilhosa, e uma profissional ímpar. Sua força e determinação são a luz que guia nossa família no melhor caminho. Você é uma mulher linda porque no seu olhar transparece a beleza do seu coração. Parabéns, Ana. Obrigado por tudo!!! Meu amor é teu para toda a eternidade. Te amo mais do que imaginei ser possível amar alguém nessa vida. Feliz 40 anos!!!

Muito amor, né?