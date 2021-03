Imunização nesta segunda-feira em São Caetano é para quem tem de 77 a 79 anos

Do Diário do Grande ABC



01/03/2021 | 11:02



A Prefeitura de São Caetano abriu agendamentos para a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para os idosos acima de 90 anos. Também está aberto o agendamento para a primeira dose em idosos de 77 a 79 anos. É necessário se inscrever no https://coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br . Vá até o agendamento correto e digite seu CPF. Note que seus dados já estarão preenchidos. Digite a data de agendamento, que deve ser a mesma escrita em seu cartão de vacinação e escolha o horário.

Quem tem acima de 90 vai receber a Coronavac de segunda a sexta-feira (1º a 5), das 8h às 14h, em sistema drive-thru no estacionamento do Atende Fácil. Para os munícipes de 77 a 79 anos, a imunização acontecerá de hoje a sexta-feira (1º a 5/3), das 8h às 14h, também no Atende Fácil. Em todas as fases, é obrigatório apresentar protocolo de agendamento, carteira de vacinação, documento com foto e comprovante de endereço.