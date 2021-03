Grávida, Meghan Markle aparece ao lado do príncipe Harry em clipes de polêmica entrevista com Oprah Winfrey

01/03/2021 | 09:10



Está chegando a hora da polêmica entrevista que Meghan Markle e príncipe Harry deram à Oprah Winfrey ir ao ar. E agora os dois primeiros trailers do bate-papo foram divulgados. Essa entrevista tem sido apontada como um dos pontos principais para a perda dos títulos reais e militares de Harry pelo Palácio de Buckingham e será exibida no dia 7 de março. Ela seria um especial de uma hora, mas por conta de todo o bafafá que vem circulando através dela, ganhou mais 30 minutos de exibição.

Os clipes divulgados como divulgação do bate-papo foram lançados durante o programa 60 Minutes, da rede Eye, canal norte-americano que vai transmitir a entrevista Oprah with Meghan and Harry: A CBS Primetime Special. Neles, apenas Oprah Winfrey e o príncipe Harry falam, com a apresentadora provocando algumas revelações:

- Vocês disseram algumas coisas muito chocantes aqui, diz ela em um dos clipes.

Ela ainda é vista perguntando se eles foram silenciados e sobre um ponto de ruptura, que deve estar ligado à decisão do casal de deixar o Reino Unido, quando Harry faz referência à sua falecida mãe, a princesa Diana.

- Minha maior preocupação era a história se repetir. Estou muito aliviado e feliz por estar sentado aqui, conversando com você com minha esposa ao meu lado, porque não consigo nem imaginar o que deve ter sido para ela passar por esse processo sozinha todos esses anos atrás. Porque tem sido incrivelmente difícil para nós dois, mas pelo menos temos um ao outro.

Aliás, a entrevista realmente promete, uma vez que, de acordo com o canal norte-americano CBS, Oprah Winfrey vai falar com Meghan Markle - que está grávida do segundo filho - sobre tudo, passando por sua entrada na realeza, casamento, maternidade, trabalho filantrópico e como ela está lidando com a intensa pressão pública. Tempos depois, as duas recebem príncipe Harry para entrar na conversa, e falam sobre a mudança para os Estados Unidos e suas esperanças e sonhos para a família.

O que será que a Rainha Elizabeth II vai achar de todo esse bate-papo, hein?