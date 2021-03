Gamers: especialista ensina a evitar dores em quem passa horas sentado

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/03/2021 | 08:48



Maratonar suas séries favoritas, passar horas jogando um game ou trabalhando são ações comuns a milhões de brasileiros. No entanto, ficar um longo tempo sentado olhando para um monitor, com o corpo em uma mesma posição, pode resultar não só em dores físicas, mas em casos de insônia. “Os danos podem ser variados. Neste contexto, a melhor postura é aquela que não se repete por tempo prolongado”, afirma Mario Sabha, o fisioterapeuta e PhD em neuroanatomia.

A SS e-Sports Popibank, última campeã da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), por exemplo, tem uma rotina de treinos intensos. Em dias de competição, os profissionais passam cerca de 3 horas jogando, sem contar as várias sessões de treino que ocorrem nos dias anteriores.

Para não prejudicar a saúde dos gamers, a chave é a prevenção. “Estamos sempre próximos aos jogadores, acompanhando o seu estado e as dores que aparecem para que sejam tratadas com um especialista”, aponta Rangel Tadeu de Amorim, co-fundador e sócio da SS e-Sports Popibank.

De acordo com Mario, as dores costumam aparecer nos momentos de clímax dos games, quando os jogadores contraem os ombros e o pescoço. “Assim, é comum que essas pessoas tenham torcicolos e sintam dores na região do meio das costas”, comenta.

Além da postura, a exposição à luminosidade dos monitores por muito tempo pode gerar problemas. “O recebimento de claridade, imagens das telas e as mudanças de frames por segundo ficam dando sinais ao nosso sistema nervoso, que alteram nossas enzimas e hormônios. Isso pode resultar em enxaquecas e dificuldades para dormir”, avalia o especialista.

Fora os problemas físicos e energéticos, Mario ainda destaca o cuidado que se deve ter com a saúde mental. “Alguns usuários podem ficar tão vidrados em seus jogos que não saem mais do quarto, não conversam e nem interagem. Isso pode ter complicações”, alerta.

Esse tipo de cuidado é oferecido na SS e-Sports Popibank. “Eles têm acompanhamento psicológico todas as semanas, com profissionais que trabalham com os e-Sports e com atletas olímpicos”, aponta Rangel.

Segunda Mario, toda essa precaução com a saúde dos players é essencial. “Eles necessitam de acompanhamento profissional que lhes proporcione um reequilíbrio físico, energético e emocional. Físico para corrigir a postura e fazer alinhamentos com osteopatia e quiropraxia, eliminando tensões musculares; energético utilizando a medicina oriental, alinhando o sono e a digestão, por exemplo; e emocional para que tenham maior controle nos momentos de clímaxs”, conclui.