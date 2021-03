Em noite de revanche, Lakers surpreendem e arrasam Warriors na NBA

01/03/2021 | 08:43



Em uma noite com clima de revanche na NBA, o Los Angeles Lakers surpreendeu ao conquistar contundente vitória sobre o Golden State Warriors por 117 a 91, neste domingo, no Staples Center, na Califórnia. LeBron James e Stephen Curry, curiosamente, tiveram desempenhos discretos no aguardado duelo.

A expectativa se devia ao placar do último jogo entre os dois times. Em processo de reconstrução, os Warriors haviam derrotado os atuais campeões da NBA em janeiro, com um inesperada virada no placar. Neste domingo, os Lakers não deram qualquer chance à equipe que vinha dominando a competição nos últimos anos.

Os anfitriões lideraram o marcador desde o início, inclusive com vantagem de até 30 pontos. E os Warriors jamais tiveram qualquer chance no confronto. Nem mesmo Curry conseguiu ameaçar a sólida defesa dos donos da casa. Ele terminou o jogo com 16 pontos, quatro rebotes e sete assistências.

O astro, contudo, não foi o destaque da sua equipe. Eric Paschall saiu do banco de reservas para anotar 18 pontos e ser o cestinha dos Warriors. Do outro lado, LeBron foi o destaque, mas não com o protagonismo de costume. Foram apenas 19 pontos. Markieff Morris e Alex Caruso contribuíram com 13 pontos cada.

O triunfo deixou os Lakers mais próximos da liderança da Conferência Oeste, com 24 vitórias e 11 derrotas, e agora na segunda colocação. Além disso, freou a ascensão dos Warriors, que figuram no oitavo posto, com 19 triunfos e 16 revezes.

Em Milwaukee, pela mesma rodada, os Bucks derrotaram o Los Angeles Clippers por 105 a 100, sob a liderança de Giannis Antetokounmpo. O grego foi o cestinha do duelo, com 36 pontos, terminou o jogo com um "double-double", com 14 rebotes. Os anfitriões, no entanto, contaram com falha decisiva de Kawhi Leonard para vencer. Isso porque o jogador desperdiçou arremesso importante a quatro segundos do final. Leonardo registrou 25 pontos, nove rebotes e três assistências no jogo.

Curiosamente, as duas equipes ocupam o terceiro lugar de suas Conferências. Enquanto os Bucks aparecem na posição no Leste (21 vitórias e 13 derrotas), os Clippers tentam se aproximar dos Lakers no Oeste - 24 triunfos e 12 revezes.

Confira os jogos da noite deste domingo:

Milwaukee Bucks 105 x 100 Los Angeles Clippers

Detroit Pistons 90 x 109 New York Knicks

Miami Heat 109 x 99 Atlanta Hawks

Boston Celtics 111 x 110 Washington Wizards

Houston Rockets 84 x 133 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 99 x 118 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 117 x 91 Golden State Warriors

Sacramento Kings 126 x 127 Charlotte Hornets

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Orlando Magic x Dallas Mavericks

Philadelphia 76ers x Indiana Pacers

Chicago Bulls x Denver Nuggets

Houston Rockets x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Utah Jazz

San Antonio Spurs x Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers x Charlotte Hornets