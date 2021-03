Amparo ao professor

Do Diário do Grande ABC



Ser professor, mais do que uma profissão, é vocação. Só isso é capaz de explicar porque pessoas se adaptam a baixos salários, múltiplos empregos e pressão diária. Poder passar o conhecimento a um terceiro é algo singular, com sensação indescritível.

Diante de tamanha reviravolta com a pandemia de Covid-19, temos dado o devido valor aos nossos professores? De um dia para o outro, a maioria dos docentes foi jogada em um ambiente completamente novo, com redução a zero do contato físico com seus alunos. Justamente um dos pilares de atração da profissão.

Da noite para o dia, os docentes precisaram lidar com o mundo virtual do ensino em um País onde seis milhões de estudantes não têm acesso à internet em casa – conforme a pesquisa nacional ‘Acesso Domiciliar à Internet e Ensino Remoto Durante a Pandemia’, do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

Raras eram as instituições particulares que dispunham de conhecimento para essa travessia de forma menos abrupta. Imagine as escolas públicas. Há cidades onde a condição financeira é tão delicada que nem sequer aulas on-line puderam ser aplicadas.

Soma-se a esse prisma o próprio receio da Covid-19. O relato da professora Nádia Calaça, de Mauá, que decidiu morar na garagem para evitar que a mãe contraísse a doença ilustra o senso de responsabilidade que a classe tem com os demais. Entre os professores, empatia não é apenas uma palavra que se coloca em um post nas redes sociais. É termo do dia a dia, antes mesmo de virar moda.

Quem pratica a empatia com esses trabalhadores? Ninguém sabe o impacto que a Covid-19 trará na educação. Existe consenso que o abismo hoje existente tende a se ampliar, mas é impossível prever o tamanho do rombo. São os professores quem mais se preocupam com o saldo final desta batalha contra o vírus.

A classe é resiliente – mais uma palavra da moda que inunda a internet nos dias de hoje. Mas isso não é salvo-conduto para que não olhemos com carinho para os nossos docentes.